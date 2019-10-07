هجوم شامل للجيش على قوات الوفاق الجيش أكد سيطرته على مناطق تعد بوابة العبور إلى قلب العاصمة

أخبار ليبيا24

شدد الجيش الوطني اليوم الإثنين ضرباته على مواقع ومعسكرات مسلحي قوات الوفاق في عدة مدن في هجوم شامل بري وجوي.

وأعلن الجيش أن القوات الجوية شنت غارات متزامنة على قوات الوفاق في مدن سرت ومصراتة وغريان والعاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أن القصف استهدف قاعدة القرضابية العسكرية بسرت، ومواقع أخرى تابعة داخل المدينة، وكذلك غرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية بمصراتة، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري لقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي إلى أن الطلعات الجوية لا تزال مستمرة، تنفيذاً لتعليمات القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

ومنذ فجر اليوم الإثنين دارت اشتباكات عنيفة على الأرض بين قوات الجيش وقوات الوفاق في مناطق السواني والعزيزية والطريق الساحلي والطويشة في ضواحي طرابلس.

وأكد الجيش سيطرته على أجزاء كبيرة من هذه المناطق، التي تعتبر بوابة العبور إلى قلب العاصمة.

وبالتزامن مع هذا الهجوم الشامل التقى حفتر اليوم الإثنين بآمري محاور العاصمة طرابلس، لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات.

وأكد مكتب الإعلام في القيادة العامة أن حفتر أوصى باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة العسكرية وبحماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم والحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.