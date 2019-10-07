مُطالبًا بالقبض على الحبري.. عبد العزيز: تزوير العملة يستهدف تمويل الأعمال الإجرامية هذه الجرائم قد تتسبب في إقامة ثورات ببعض الدول

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، محمود عبد العزيز، إن العصابات هي التي تقوم بتزوير وطباعة العملة، لتمويل أعمالها الإجرامية، موضحًا أن عمليات تزوير العملة حدثت في لبنان منذ فترة طويلة، على يد حزب الله.

وأضاف في مُقابلة له عبر تغطية خاصة، بفضائية التناصح، أن ليبيا تعيش حاليًا، حالة من صراع المشاريع، لافتًا إلى أن طباعة العملة أيضًا، يستهدف شراء الذمم، موضحًا أن هذا العمل يتم منذ عام 2016م، وليس وليد اللحظة.

وتابع عبد العزيز، أن أكثر من 15 مليار دينار ليبي، تم طباعتها بالخارج، وأن هذه الجرائم قد تتسبب في إقامة ثورات ببعض الدول، لأن ذلك تسبب في حدوث حالة واسعة من التضخم بسبب طباعة النقود بدون تغطية ودراسة، وضعف القوة الشرائية للنقود.

واستبعد عبد العزيز، تدخل المجتمع الدولي، لإنهاء أزمة طباعة العملة الليبية، مُطالبًا بإصدار مذكرة قبض على محافظ المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري، وتجريمه من أعلى السلطات الليبية، وأن ترقى هذه الجريمة إلى أعلى مستويات الإجرام.