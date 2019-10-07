مشددًا على حماية حقوق المدنيين وأرواحهم..حفتر يلتقي آمري محاور طرابلس

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التقى القائد العام للقيادة العامة للقوات المُسلحة المُشير خليفة بالقاسم حفتر اليوم الإثنين بآمري محاور العاصمة ” طرابلس.

وذكر مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن اللقاء لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات.

وأكد مكتب الإعلام في القيادة العامة أن المشير حفتر أوصى باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة العسكرية.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن القائد العام جدّد تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم ، وأيضاً الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.