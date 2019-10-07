مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات الثني لنواب الجنوب

أخبار ليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن مجلس النواب ناقش اليوم الإثنين خلال جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني حول الجنوب الليبي.

وأضاف بليحق، أن المجلس اتفق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق، فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التي وردت به.

وقال بليحق، إن مجلس النواب طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بأعضاء مجلس النواب، لمراجعة ما ورد بها، استعدادا لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة قد اتهم عدد من نواب الجنوب بإهدار 30 مليون دينار ليبي خصصتها الحكومة لإقامة مشاريع بالمنطقة الجنوبية.

وقال الثني، في لقاء تلفزيوني بث قبل عدة أيام، “عام 2015 شكلنا لجنة لإدارة الازمة برئاسة عبدالرحمن الأحيرش، وخصصت 100 مليون لحلحلة مختنقات الجنوب، استلموا 30 مليون، وعادوا يتباكون، ويلقون التهم على عبدالرحمن الأحيرش، واتهموه بأنه ضعيف وغير قادر، وبيروقراطي”.

وأضاف، “أحضروا شخصًا آخرًا يدعى مصطفى كنونو من سوكنه، وتقاسموا الأموال معه، وفيما بينهم، وهذا بإقراره شخصيا، قال لي: “أنا على استعداد لمواجهتهم جميعا، وتعرية المستور، وفضح كل واحد منهم، وكم استلم مني”؛ فإذا كنتم حريصون على الجنوب، يمكنكم أولًا إحضار “كنونو” واستجوابه، حول من سرق 30 مليون؟ وكيف سرقت؟”.