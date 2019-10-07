غارات للجيش على مواقع للوفاق في غريان

غارات للجيش على مواقع للوفاق في غريان الغارات استهدفت تمركزات بمنطقة بورشادة وأبوغيلان

أخبار ليبيا24

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني صباح اليوم الإثنين غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق في غريان.

وأكد شهود عيان، أن سلاج الجو نفذ ضربة جوية استهدفت موقعًا لمسلحي الوفاق بمنطقة “بو رشادة” شمال غريان، كما أكدوا تنفيذه لغارة أخرى على معسكر منطقة أبوغيلان، وهو ما أكدته وسائل إعلامية موالية لقوات الوفاق.

وأظهرت صور متداولة على الانترنت تصاعد الدخان جراء الضربات الجوية للجيش على مواقع للوفاق بغريان.

ويواصل الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل شن ضرباته على قوات الوفاق، حيث أفاد مصدر عسكري أن اشتباكات عنيفة اندلعت كذلك بين الجيش وقوات الوفاق بورشفانة.

وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن قوات الجيش الوطني تقدمت إثر الاشتباكات نحو العزيزية أكبر مدن ورشفانة.

وأشار إلى، أن قوات الجيش سيطرت على منطقة أولاد تليس وتتقدم في الطويشة والساعدية.

ذات المصدر، أفاد أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم الإثنين تجمعات قوات الوفاق في العزيزية.

في المقابل أكد شهود عيان أن أصوات المدفعية الثقيلة لازالت تسمع من حين لآخر بمنطقة الساعدية بورشفانة.