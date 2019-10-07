ردًا على تصريحاته الأخيرة  .. امغيب : الرد على “باشاغا” سيكون باقتحام وكره الخبيث

هذه التصريحات بمثابة تهديدات لأهل برقة بالتدخل التركي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، بـ”المليشياوي المجرم”، ردا على تصريحاته الأخيرة  التي قال فيها إنهم سوف يفتحون الرجمة كما فتح السلطان العثماني، محمد الفاتح، مدينة القسطنطينية.

واعتبر امغيب –  بحسب تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك –  أن هذه التصريحات بمثابة تهديدات لأهل برقة بالتدخل التركي، وجنود أتراك على الأرض.

وأردف عضو النواب، أنه لا يجد وصفا لهذا التصريح إلا أنه “أحمق أبله”، مشددا على أن الرد عليه “لن يكون بتصريح إنما بفعل الرجال الذين سوف يقتحمون عليه وكره الخبيث”.

وأثارت تصريحات باشاغا التي أدلى بها في لقاء مع بعض الصحفيين والإعلاميين، استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استيائهم من هذه التصريحات التي اعتبروها تهديدا صريحا باستدعاء التدخل العسكري التركي على الأراضي الليبية.

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