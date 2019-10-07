بعد التصريحات الأخيرة للثني .. مجلس النواب يشكل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة أزمة الجنوب بالمؤقتة الإسراع في تقديم تقارير الخاصة بأعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها

أخبار ليبيا 24 خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الأموال المسيلة للجنوب الليبي .

بليحق قال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني والاتهامات التي وردت به .

جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية لمجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف ”بليحق” : أنه تم في جلسة اليوم تأييد خطاب عقيلة حول موقف مجلس النواب من الأوضاع في ليبيا، والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية .

و طالبت رئاسة المجلس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بأعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها، وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة المؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير وبذلك علقت الجلسة .

وقال المتحدث الرسمي بأن المجلس النواب قد ناقش تعديل قانون الجامعات وبعد مناقشة هذا البند تم إقراره حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات .