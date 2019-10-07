“المواي تاي” تغادر للإمارات للمشاركة في البطولة العربية

المنتخب مستعد لخوض هذه المنافسة القوية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

توجهت بعثة المنتخب الليبي “للمواي تاي” اليوم الإثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في فعاليات البطولة العربية السابعة “للمواي تاي” .

وقال مدرب المنتخب الكابتن أحمد الزيداني “دخلنا في فترة استعداد مكثف لمدة ثلاثة أسابيع، كمعسكر مغلق .

الزيداني أكد – لأخبار ليبيا 24 – استعداد المنتخب لخوض هذه المنافسة التي وصفها بالقوية .

يشار إلى أن البعثة تضم كلا من الأستاذ محمد الزروق الشريف رئيسا للوفد، ومختار المحتار مساعد للمدرب، والرياضي محمد المهدوي تحت وزن 57ك، والرياضي عبد المعين البوسيفي تحت وزن 60ك، والرياضي محمد اشتيوي تحت وزن 67، والرياضي عمر بوحويه تحت وزن 63.5 ك، والرياضي موسي مسعود البوسيفي تحت وزن 71ك، والرياضي عبد السلام فرج طرفايه تحت ًوزن 81 ك .

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