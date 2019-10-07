المشري يناقش مع أعيان التبو إعادة تشكيل المجلس البلدي مرزق

مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية وأوضاع المهجرين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري برفقة النائب الأول محمد بقي ، وعضو المجلس الطاهر المكني اليوم الأحد، وفدا من مكون التبو بمدينة مرزق ضم كلا من رئيس المجلس التسييري للمدينة علي ورضابو وعدد من أعيان وحكماء مكون التبو، لبحث ملف إعادة تشكيل المجلس البلدي المنتخب بمدينة مرزق، وتكليفه بأداء مهامه التسييرية.

وناقش المشري مع المجتمعون الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية وأوضاع المهجرين منها وسبل عودتهم إليها، وتذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق ذلك.

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