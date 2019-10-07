المشري يبحث ضرورة وضع حلول للعدوان المتكرر على مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، رفقة نائبه الأول، محمد بقي، وعضو المجلس عن دائرة سوق الجمعة، جلال حسن، رئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية سوق الجمعة، عبد العزيز الرعوبي، وعضو المجلس، عبد المنعم بن سليمان.

وناقش المشري مع الحضور العدوان المتكرر على مطار معيتيقة وضرورة وضع الحلول له، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري .

كما تطرق الاجتماع، لضرورة وحدة الصف الاجتماعي وتفعيل دور مجالس الحكماء والأعيان على مستوى ليبيا، لما يؤدونه من عمل مهم وبارز في ملف المصالحة الوطنية، وسبل دعم مجلس الدولة الاستشاري لمجالس الحكماء والأعيان في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

ومن جهتها، أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن الوزارة تقدمت باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين من قوات الجيش الوطني المدعومة من دول أجنبية “لم تسمها”.

وزعمت إدارة الإعلام الخارجي، في بيان لها أمس الأحد، أن رسالة الاحتجاج أفادت بأن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر، وكان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب.

الوزارة دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته، ومحاسبة الدول الداعمة لحفتر .