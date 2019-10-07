الجيش يشن هجومًا على قوات الوفاق في ورشفانة

الجيش يشن هجومًا على قوات الوفاق في ورشفانة مصدر عسكري أكد أن الجيش يتقدم نحو العزيزية

أخبار ليبيا24

يواصل الجيش الوطني شن ضرباته على قوات الوفاق، حيث أفاد مصدر عسكري أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات من الجيش وقوات الوفاق ليل الإثنين بورشفانة.

وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن قوات الجيش الوطني تقدمت إثر الاشتباكات نحو العزيزية أكبر مدن ورشفانة.

وأشار إلى أن قوات الجيش سيطرت على منطقة أولاد تليس وتتقدم في الطويشة والساعدية.

ذات المصدر، أفاد أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم الإثنين تجمعات قوات الوفاق في العزيزية.

وأفاد شهود عيان أن أصوات المدفعية الثقيلة لازالت تسمع من حين لآخر بمنطقة الساعدية بورشفانة.