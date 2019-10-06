ميليت يغرد : المليشيات تمثل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، عن اتفاقه مع السفير جوناثان وينر، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون السلام في ليبيا، بأن خليفة حفتر لا يمكن أن ينتصر في العمليات التي يشنها على طرابلس.

وقال ميليت – في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر – إن من وصفهم بـ”المليشيات” في طرابلس وأماكن أخرى بليبيا، تمثل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار، متابعا أنه لا توجد حلول سهلة، لكن يجب إزالة تأثيرها الضار.

وكان وينر، غرد أمس السبت قائلا، إن الليبيين حذروه من حفتر، بأنه لا يهتم بتسوية سياسية، بل يرجح الحل العسكري، مشددا على أنه لا أحد يستطيع التغلب على ليبيا والاحتفاظ بها، وأن الأيام برهنت على أن الحلول السياسية، تظل السبيل الوحيد لمستقبل البلد.