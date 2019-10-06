مدوّن من مصراتة: يتهم عميد بلدية سرت بـ”الخيانة” والتنسيق مع قوات حفتر هناك وعود متبادلة بين قوات الجيش والمعداني لدخول المدينة قريبًا وقرض السيطرة عليها

أخبار ليبيا 24 – خاص

زعم المدونٌ والناشط السياسي من مدينة مصراتة “سمير الصفروني” أن التحرك العسكري لقوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر، هو بتنسيق مع عميد البلدية مختار المعداني .

ولفت الصفراني إلى أن ما يحدث من غارات جوية ضد قوة حماية سرت خلال هذه الأيام، والتحشيد الموجود في جنوب وشرق المدينة من جانب قوات “حفتر” يأتي بناء على المهله المتفق عليها بين الأخير، وعميد البلدية .

ولفت إلى أن هناك وعود متبادلة بين قيادات قوات الجيش والمعداني لدخول المدينة قريبًا وقرض السيطرة عليها، حسب وصفه .

وقال الصفراني – على صفحته الشخصية على فيسبوك – إن عميد سرت خرج يتوعد كل شخص كتبه ضده واتهمه بالخيانة، في إشارة إلى قيادات في حكومة الوفاق وكتائب مصراتة، لافتًا إلى أنه لم يتلفظ بأي كلمة ضد قوات الكرامة وقياداتهم، واصفًا إياه بــ”المعتوه” .

وبين الصفراني أن مدينة مصراتة قدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى خلال عمليات البنيان المرصوص ضد “داعش”، مشيرًا إلى أن هذا البيدق – عميد البلدية – الجبان ليس أهل لها.

وكانت تنسيقية سرت الكبرى قد دعت حكماء وأعيان قبائل مدينة مصراتة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية حيال التحريض على قتل المدنيين العُزل بالمدينة بسبب انتمائهم القبلي.

وقالت التنسيقية في بيان لها، بأنها تتابع عن كثب صفحات الإعلاميين والمسؤولين بمصراتة ونشرهم قوائم بالأسماء بغية التحريض على قتل المدنيين بمدينة سرت.

وأوضح البيان أن الصفحات والنشطاء نشروا أسماء شباب مدنيين عُزل لإدراجهم من قبل أفراد قوات الجيش الوطني ضمن قوائم التصفية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأمور تضرب النسيج الاجتماعي وتدخلنا في معترك الثأر والانتقام ليس بمدينة سرت فقط وإنما بكافة ربوع ليبيا نظرا لامتداد هذه القبائل بكافة أنحاء البلاد.

وكانت صفحات تابعة لإعلاميين ومسؤولين من مدينة مصراتة نشرت أسماء عدد من المدنيين العُزل بتهمة أنهم يرسلون الإحداثيات لسلاح الجو التابع لقوات الجيش الوطني .