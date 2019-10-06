لافتًا إلى ضرورة إنهائها .. سلامة : المليشيات في طرابلس قوضت عمل الوفاق الحال في ليبيا يتلخص في نظرية “إن لم تكن معي فأنت ضدي”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أنه يسعى في الوقت الحالي إلى إيقاف صوت المدافع، لافتًا إلى أن المتضرر الوحيد من الحرب في طرابلس هو المواطن .

سلامة أضاف في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية تسببت في نزوح مئات الآلاف عن منازلهم ومناطقهم، ومقتل وجرح المئات من الليبيين المدنيين، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، التي كانت أصلاً متردية .

واعتبر المبعوث الأممي ردا على اتهامات بميله لصف حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن الحال في ليبيا يتلخص في نظرية “إن لم تكن معي فأنت ضدي”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقف في صف الأكثرية الصامتة المتمثلة في الشعب الليبي، الذي يعاني من استمرار الخلاف السياسي.

وأوضح أنه عندما يحقق أي تقدم، أو يقوم بأي مقترح لمصلحة الشعب الليبي، ولا يصب هذا التقدم أو المقترح في مصلحة أحد الأطراف في ليبيا، يتهم فوراً بالانحياز لهذه الجهة أو تلك، مؤكداً أن هذا الأمر لن يثنيهم عن متابعة ومضاعفة جهودهم من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والطمأنينة لهذه الأكثرية الساحقة الصامتة.

وأكد سلامة حرصه على التواصل مع جميع الأطياف الليبية للوصول إلى حلول، مستطرداً “لكننا لم ولن نكون طرفاً يعمل لمصلحة جهة ضد جهة أخرى، نحن نستلهم تحركاتنا من التفويض الأممي، ومن حرصنا على تحقيق السلام والعودة إلى المسار السياسي، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.