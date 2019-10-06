قوة حماية سرت تعلن تعرضها لغارتين جويتين حديد أكد أن الغارتين استهدفتا قاعدة القرضابية

أخبار ليبيا24

أعلنت قوة حماية سرت إن مقرها أستهدف بغارتين جويتين مساء اليوم الأحد بواسطة طيران مسير.

وقالت الغرفة في تدوينة على “فيسبوك” “الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر يستهدف قبل قليل بغارتين قوة حماية وتأمين سرت المنبثقة عن عملية البنيان المرصوص التي قضت على أكبر معقل لتنظيم داعش خارج العراق وسوريا”. حسب تعبيرها.

وأكد الناطق باسم القوة طه حديد إن قاعدة القرضابية في سرت أستهدف مساء اليوم بغارة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو للجيش الوطني أربع غارات على مواقع عسكرية في سرت ليل السبت-الأحد.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، أن المواقع عبارة عن مخازن كانت تستعملها قوات الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر.

من جانبها، أكدت شعبة الإعلام الحربي، أن قدرات السلاح الجوي بالجيش الوطني، في الاستطلاع والاستهداف أصبحت أفضل مما سبق، ما جعلها تسيطر على كافة مناطق العمليات.