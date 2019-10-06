داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار .. الجهيناوي يبحث مع سلامة “تسوية” شاملة للأزمة الليبية

داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار .. الجهيناوي يبحث مع سلامة “تسوية” شاملة للأزمة الليبية التطبيق الكامل لخطة العمل الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي التي يبذلها سلامة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

الجهيناوي جدد ، التأكيد على دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وذكر الجهيناوي، بحسب بيان للخارجية التونسية، بموقف تونس الداعي إلى اعتماد الحوار والتوافق كسبيل وحيد لإنجاح المسار السياسي في البلاد وإلى الوقف الفوري للاقتتال والتمسك بالحل السياسي للأزمة الليبية.

وشدد على محورية الملف الليبي بالنسبة للدبلوماسية التونسية التي وضعته في مقدمة أولوياتها، نظرا لمتانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين من ناحية والتداعيات المباشرة لتطورات الأوضاع في ليبيا على الأمن والاستقرار في تونس وفي المنطقة عموما من ناحية أخرى.

ولفت إلى الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي وبالخصوص تونس على الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية.

وأطلع الجهيناوي، المبعوث الأممي على فحوى اللقاء الذي جمعه الخميس الماضي بسفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى تونس، والذي تم التطرق في جزء هام منه إلى الأزمة الليبية من خلال تأكيد تونس على أهمية عودة الحوار الليبي-الليبي ودعوتها لوقف التدخلات الخارجية ورفض أي حل عسكري للأزمة.

وبدوره، ثمن سلامة، الجهود التي تبذلها تونس من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وحثهم على اعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد الشقيق.