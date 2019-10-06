خارجية الوفاق: قدمنا احتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة

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قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم الأحد إنها تقدمت باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين من “مليشيات حفتر” المدعومة من قبل دول أجنبية، على حد تعبيرها.

ولم تشر خارجية الوفاق إلى أسماء الدول الأجنية، إلا أن حكومة الوفاق غالبًا ما تتهم دول “الإمارات ومصر وفرنسا” بالوقوف مع الجيش الوطني وتنفيذ غارات جوية لصالحه.

وأضافت الوزارة، في تدوينة على “فيسبوك” أن رسالة الاحتجاج تضمنت أن “مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب”.

ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لـ “مليشيات حفتر” في عدوانه على العاصمة طرابلس، وفق قولها.