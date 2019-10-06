حديد : حفتر يستخدم مطار رأس لانوف لقصف مدينة سرت من الممكن أن تكون الغارات الأخيرة طيران مسير مصري أو فرنسي أو إماراتي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، طه حديد، إن جميع مداخل ومخارج المدينة تحت السيطرة، مؤكدا أن دورياتهم مستمرة ومتمركزين في أماكنهم الثابتة.

حديد أضاف في تصريحات صحافية أن ما وصفه بـ”الطيران الأجنبي التابع لحفتر”، قصف 4 أهداف في المدينة ولا خسائر في الأرواح، إنما في البنية التحتية.

وأوضح أن هناك نوعين من الطيران يقصف المدينة؛ طيران حربي، وآخر مسير “أجنبي” من الممكن أن يكون مصريًا أو فرنسيًا أو إماراتيًا، مبرزًا أن غارات أمس انطلقت من مدينة رأس الأنوف، وهناك غارات سابقة انطلقت من قاعدة الجفرة .

وشدد على أن الطيران التابع لـ”مجرم الحرب حفتر”، لايفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية، حسب وصفه .

وكان الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، قال في بيان له أمس السبت، إن سلاح الجو، شن غارات متتالية استهدف من خلالها 4 أهداف عسكرية في سرت؛ تتمثل في مخازن تستخدمها قوة حماية وتأمين سرت لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأضاف المسماري، أن هذه الغارات “تبرهن على سيادة قواتنا الجوية الكاملة على مسرح العمليات، بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام خليفة حفتر “.