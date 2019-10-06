ترحيل 333 مهاجر غير شرعي من طبرق من بين المرحلين مصابين بأمراض سارية

أخبار ليبيا24-خاص

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق 333 مهاجر غير شرعي بينهم 18 مصابين بأمراض سارية، وذلك خلال الفترة من يونيو 2019 حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقال العقيد إبراهيم الأربد رئيس فرع مكافحة الهجرة غير شرعية في طبرق لأخبار ليبيا 24، إن الجهاز بدأ العمل مع اللجنة الأمنية المشتركة في طبرق منذ تاريخ 25 يونيو الماضي حيث تم ضبط 267 عاملًا وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف، “وجدنا عدد 18 مصابا منهم 9 مصريين مصابين بالتهاب الكبد الوبائي وعدد 9 سودانيين مصابين منهم 3 مصابين بالإيدز و6 مصابين بالاتهاب الكبد الوبائي”.

وأوضح، أن عدد المرحلين المخالفين للشروط من قبل الفرع منذ بداية يونيو حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 333″.

وأفاد، “أن المرحلين منهم 302 من مصر و 25 من السودان و3 من تشاد و2 من الجزائر وواحد فلسطيني”.

وأشار الأربد، إلى أن الحملات السالفة الذكر جرت بالتعاون مع مباحث الجوازات واللجنة الأمنية المشتركة بالمرور على محلات بيع الخضروات.

وقال، “جدنا العديد من المهاجرين لا يحملون أوراق ثبوتية تم تحويلهم إلى النيابة. الأعداد التي تم ذكرها لا تشمل المضبوطين في البوابات الأمنية أو عبر الصحراء”.

وأكد الأربد، أن الحملات مستمرة والضبط والترحيل لا يتوقف رغم الظروف التي يمر بها الفرع.