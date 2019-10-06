بدر الشريف أمينا لصندوق الأولمبية خلفا لـ”فوناس”
وسيُكمل الشريف المدة الأولمبية الحالية لمجلس الإدارة
أخبار ليبيا 24 – خاص
اختارت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية “بدر الشريف” أمين لصندوق اللجنة الأولمبية .
وجاء اختبار الشريف بالتزكية في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية، والذي عقد اليوم الأحد بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس.
وحضر الاجتماع 46 عضوا من مجموع 69 عضوا، و تم اختيار المترشح الوحيد بدر الشريف بعدد 45 صوتا .
وسيُكمل الشريف المدة الأولمبية الحالية لمجلس الإدارة في منصب أمين الصندوق بعد استقالة “الصديق الفوناس” .