أرشيفية

انتصارات مبهرة..الخرطوش: الوحدات العسكرية في نقاط جديدة في كل محاور طرابلس

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أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد أن الوحدات العسكرية مستمرة في التحرك في نقاط جديدة في كل محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش:”الانتصارات مبهرة، وتقهقر كبير في صفوف قوات حكومة الوفاق أمام ضربات القوات المسلحة بغطاء سلاح الجو الليبي الذي ينجح في استهداف العدو في أكثر من منطقة بشكل مستمر”.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن التوثيق كامل لكل تحركات أبناء المؤسسة العسكرية من قبل شعبة الإعلام الحربي والسرد في الوقت المناسب حسب الأوامر.

وكانت القوات المسلحة أعلنت في أكثر من موقع تقدمها أثناء وقوع اشتباكات مع حكومة الوفاق إضافة إلى تمكنها من أسر عدد من عناصر حكومة الوفاق وعدد من السيارات المسلحة.

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