إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات

تذليل كافة الصعاب التي تواجه مصلحة الطيران المدني وتسهيل الملاحة الجوية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

 اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني على المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .

وناقش الاجتماع سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه المصلحة وسبل تسهيل الملاحة الجوية.

وفي هذا الصدد، قرر  الثني الموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات و توفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات.

رئيس الحكومة أصدر تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.

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