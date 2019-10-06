إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات تذليل كافة الصعاب التي تواجه مصلحة الطيران المدني وتسهيل الملاحة الجوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني على المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .

وناقش الاجتماع سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه المصلحة وسبل تسهيل الملاحة الجوية.

وفي هذا الصدد، قرر الثني الموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات و توفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات.

رئيس الحكومة أصدر تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.