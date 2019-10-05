مقتل اثنين وأسر أربعة من قوات الوفاق جنوبي طرابلس

أخبار ليبيا24

تمكنت قوات الجيش الوطني من قتل مقاتلين اثنين وأسر أربعة من مقاتلي قوات الوفاق إضافة إلى غنم 3 آليات، بحسب ما أفاد به مصدر عسكري اليوم السبت.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، لأخبار ليبيا24، أن قوات اللواء 106 والكتيبة 126 والكتيبة 111 والكتيبة المساندة 84 سلفية قتل مقاتلين من قوات الوفاق كما تمكنت من أسر منهم خلال المواجهات في محور مطار طرابلس.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الجيش قامت بتقديم العلاج لأحد أسرى مقاتلي قوات الوفاق إثر تعرضه لإصابة من جراء الاشتباكات.

والأسير المصاب تابع للقوة الوطنية المتحركة التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة. وأكد المصدر، أن قوات الجيش غنتم 3 آليات.

وخلال خوضها لاشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق استطاعت قوات الجيش الوطني من التقدم في عدة محاور جنوبي طرابلس.

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم السبت أن الوحدات العسكرية تتقدم في عددٍ من محاور العاصمة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم السبت.

وأضافت الشعبة في تقرير أن الوحدات العسكرية تمكنت من بسط السيطرة على مواقع جديدة سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك.

وأكدت الشعبة، أن الوحدات العسكرية غنمت عدد من الآليات والأسلحة والذخائر، وأسر عدد من الأفراد التابعين لقوات الوفاق.