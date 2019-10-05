ليبيا تواصل التفوق وتحطيم الأرقام في بطوله أفريقيا للقوة البدنية

ليبيا تواصل التفوق وتحطيم الأرقام في بطوله أفريقيا للقوة البدنية

أخبار ليبيا24- خاص

نجح الرياضي الليبي سعيد الحاسي في تحطيم الرقم العالمي في وزن تحت 93 للناشئين في بطولة أفريقيا للقوة البدنيه المقامة في جنوب أفريقيا

وجاء تحطيم الرقم برفع 291 في رفعة الثقبين.

وحققت ليبيا حتى الآان 8 ميداليات منها 5 ذهبيات عن طريق طارق مخلوف و محمد الوسيع وأحمد الدروقي و سعيد الحاسي وعبد الله بودبوس وفضيتين عن طريق عن نور الدين دعبس و علي عبد الوكيل.