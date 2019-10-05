لواء الصمود: تنظيم الكرامة الإرهابي قصف مطار مصراتة

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ذكر المكتب الإعلامي لـ “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دوليًان صلاح بادي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني قصفت مطار مصراتة، واصفًا الجيش بـ “تنظيم الكرامة الإرهابي”.

وبحسب مصادر متطابقة؛ فقد شنت طائرات سلاح الجو بالجيش الوطني، غارة على قاعدة مصراتة الجوية في ساعات الصباح الأولى، مدمرة بذلك أحد الهوائيات المستخدمة لتوجيه الطائرات المسيرة التركية.

وهذه الغارة ليست الأولى لسلاح الجو ضد مواقع عسكرية لقوات الوفاق في مطار مصراتة، حيث عمد الجيش الوطني شن ضربات جوية للحد من تحركات الطائرات الحربية والمسيرة.