في غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية..تدمير أحد هوائيات توجيه الطائرات المسيرة التركية

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أخبار ليبيا24
ذكرت مصادر متطابقة اليوم السبت أن طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة شنت غارات على قاعدة مصراتة الجوية في ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت أحد الهوائيات التي تستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة التركية وتم تدميره بالكامل.

وأضافت المصادر نقلا عن مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط أنه تم تعليق العمل في مطار مصراتة الدولي إلى حين إشعار آخر بسبب القصف.

يشار إلى أن غارات طائرات سلاح الجو الليبي مستمرة على عدة أهداف ومواقع لقوات الوفاق في طرابلس ومصراتة وسرت للحد من تحركاتهم وتكبيدهم خسائر أكبر.

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