رغم حظر التسليح عن ليبيا .. زوبيه : نسعى لاستجلاب معدات دفاع جوي وإلكتروني لم نجد رجل يتم الإجراء لا في القيادات السياسية ولا العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف جمال زوبيه، رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته ، عن سعي قوات الوفاق لاستجلاب معدات دفاع جوي وإلكتروني، من مصادر دولية متعددة .

زوبيه أضاف ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “لم نجد في ليبيا رجل يُتم الإجراء، لا في القيادات السياسية، ولا العسكرية”.

وتابع نحتاج فقط خبراء لمناقشة الأفضل والمفاضلة، والتوقيع والتوصيل عندنا خلال 48 ساعة والدفع بعد الاستلام”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مدد في الحادي عشر من يونيو الماضي، لعام واحد مهمة عملية أوروبية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر، علماً بأنه كان قد أبلغ عن تدفق للأسلحة خلال الفترة الماضية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتُمد قرار التمديد بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبّرت جنوب أفريقيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر والبر .