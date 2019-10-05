دون تحديد طبيعة المواقع.. قوة حماية سرت: غارات جوية على سرت

شهود: أصوات طيران حربي تسمع في سماء سرت

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أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم قوة حماية سرت التابعة لقوات الوفاق، طه حديد، إن طيرانًا حربيًا شن أربع غارات في سرت، دون أن يحدد طبيعة المواقع التي تم استهدافها.

وقال حديد على تويتر، “طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب حفتر يستهدف سرت بـ4 غارات جوية. حفظ الله الرجال المرابطين”، على حد تعبيره.

وذكر شهود، أن أصوات طيران حربي تسمع في سماء سرت.

وسبق أن شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارات جوية على استهدفت تمركزات لقوات الوفاق في محيط مدينة سرت ومواقع في بوابة الخمسين، وذلك ردا على محاولة لقوات الوفاق الهجوم على الجفرة.

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