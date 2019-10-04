مقتل قيادي في مليشيا “أغنيوة الككلي” في المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس

مقتل قيادي في مليشيا “أغنيوة الككلي” في المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن المسؤول والقيادي الميداني في مكتب الأمن العام أبوسليم عبدالسلام أحمد الدالي الشهير “بيوندي” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات – طرابلس.

وأوضح المصدر أن الدالي من مواليد 1976 ومن سكان الخمس ومقيم في مدينة طرابلس، لافتا إلى أنه قتل خلال المعارك صباح أمس الخميس.

وأفاد المصدر أن بداية الدالي بالتسلح كانت في أحداث فبراير 2011 وكان مسؤولًا عن بوابة أمنية مقامة من قبل عددا من الشباب المدني أمام حديقة الحيوانات في حي أبوسليم طرابلس ومنها التحق بمليشيا “أغنيوة الككلي”.

وذكر المصدر أنه تم تكليف الدالي بمهام أمنية من ضمن مجموعة تابعة لمليشيا “أغنيوة الككلي” لضبط الأمن في مشفى الخضراء في مدينة طرابلس.

ولفت إلى أنه منح رتبة “ملازم ثان” من قبل وزارة الداخلية في عهد إحدى الحكومات إبان وجود المؤتمر الوطني المنتهي ولايته.

وأكد المصدر أن الدالي كان من ضمن المسؤولين عن سجن تديره مليشيا مكتب الأمن العام أبوسليم، إضاف إلى رئاسة “نادي النصر – أبوسليم” إحدى أندية الدرجة الثالثة بمدينة طرابلس.