مصدر يوضح حقيقة القبض على المتطرف “الوالي” في منطقة “بئر الغنم” جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن مايروج من أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول القبض على المتطرف بدر مفتاح إبراهيم الوالي في منطقة “بئر الغنم” جنوب طرابلس هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأفاد المصدر أن المدعو “الوالي” ألقي القبض علية من قبل القوات المسلحة الليبية في منطقة ( السدرة ) غربي مدينة إجدابيا وعنصر متطرف آخر ويدعي ( عبدالغني قنونو ) خلال العام 2016 ولازال ممتواجد في السجن.

وأوضح المصدر أن المتطرف من مواليد 1993 ومن سكان مدينة زليتن خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي ومنها التحق بسرايا الدفاع عن بنغازي، كما أنه شارك في الهجوم الإرهابي على الهلال النفطي.

وذكر المصدر أن الصورة المتداولة لإرهابي كانت بعد إلقاء القبض عليه ونقله إلى مدينة إجدابيا 2016.