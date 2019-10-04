كتيبة 401 استطلاع طبرق تضبط شاحنتين وقود يقودها مهربان تشاديان

أخبار ليبيا24- خاص

ضبطت إحدى الدوريات التابعة للكتيبة 401 استطلاع التابعة لمنطقة طبرق العسكرية أمس الخميس شاحنتين محملتين بالوقود في عمق الصحراء كانت تنوي تهريبها خارج الحدود.

وقال آمر الدورية ضابط صف راف الله عوض تمكنت سرية تابعة للكتيبة من ضبط شاحنتين كانت في بحر الرمال أثناء دورية وحدثت عملية مطاردة للمهربين وسرعان ما سيطر جنود الكتيبة على الوضع.

وأضاف عوض أن المهربين يحملون الجنسية التشادية ويعملون ضمن منظومة تمتهن تهريب الوقود إلى خارج الحدود وإلى اماكن مشبوهة وخارج السيطرة.

يشار إلى أن وحدات من القوات المسلحة كثفت انتشارها الأمني ودورياتها في مناطق عمق الصحراء وبحر الرمال والنقاط الحدودية البعيدة للحد من الخروقات الأمنية من عمليات التهريب بكافة أشكاله والحرابة والتنقيب غير مشروع عن الذهب واستنزاف خيرات البلاد وارزاق الشعب الليبي، وغير ذلك من الظواهر السلبية التي تحدث في المناطق البعيدة وقليلة الإنتشار الأمني والسكاني.