صورة أرشيفية

عمرها 3 سنوات..مقتل طفلة يتيمة من طبرق على يد زوجة أبيها

4

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن شحات عن قضة مقتل الطفلة “آمال” ثلاثة أعوام من مدينة طبرق على يد زوجة أبيها.

وأوضحت المديرية أن الطفلة “آمال” يتيمة الأم تعرضت لتعذيب بوحشية على يد زوجة أبيها والتي كانت تقوم بتعذيبها بالحرق حتى الموت.

وأفادت مديرية أمن شحات أنه رغم ما تعانيه الطفلة من أمراض حساسية الصدر والربو، إلا أن كل هذا وذاك لم يحرك مشاعر الإنسانية لدى زوجة الأب.

وأشارت المديرية أن الضحية “آمال” دخلت إلى مستشفى شحات في الرمق الأخير، فتم إبلاغ وحدة التحقيقات بمركز شرطة شحات والتي باشرت في فتح محضر استدلال بالواقعة.

وذكرت مديرية أمن شحات أنه بعد التحقيقات اعترفوا أنهم من مدينة طبرقـ وأن الزوجة هي من قامت بالجريمة .

ولفتت إلى أنه من ضمن الاعترافات أنهم انتقلوا إلى مدينة شحات لتغيير مسرح الجريمة وإخفاء الأدلة، عليه قام مركز شرطة شحات بإحالة القضية إلى النيابة العامة طبرق للفصل فيها.

المزيد من الأخبار

مصدر ينفي القبض على المتطرف “الوالي” في منطقة “بئر الغنم”…

مقتل قيادي في مليشيا “أغنيوة الككلي” في المعارك ضد القوات المسلحة في…

“برخصة قيادة ليبية” مغترب وباحث عن العمل إلى مجرم متطرف..نهاية إرهابي…

الجزء الثاني/ فوزي التواتي يروي لـ”أخبار ليبيا24″: داعش طلب أن أدفن ابني…

المزيد

مصدر ينفي القبض على المتطرف “الوالي” في منطقة…

مقتل قيادي في مليشيا “أغنيوة الككلي” في المعارك…

“برخصة قيادة ليبية” مغترب وباحث عن العمل إلى…