عمرها 3 سنوات..مقتل طفلة يتيمة من طبرق على يد زوجة أبيها

عمرها 3 سنوات..مقتل طفلة يتيمة من طبرق على يد زوجة أبيها

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن شحات عن قضة مقتل الطفلة “آمال” ثلاثة أعوام من مدينة طبرق على يد زوجة أبيها.

وأوضحت المديرية أن الطفلة “آمال” يتيمة الأم تعرضت لتعذيب بوحشية على يد زوجة أبيها والتي كانت تقوم بتعذيبها بالحرق حتى الموت.

وأفادت مديرية أمن شحات أنه رغم ما تعانيه الطفلة من أمراض حساسية الصدر والربو، إلا أن كل هذا وذاك لم يحرك مشاعر الإنسانية لدى زوجة الأب.

وأشارت المديرية أن الضحية “آمال” دخلت إلى مستشفى شحات في الرمق الأخير، فتم إبلاغ وحدة التحقيقات بمركز شرطة شحات والتي باشرت في فتح محضر استدلال بالواقعة.

وذكرت مديرية أمن شحات أنه بعد التحقيقات اعترفوا أنهم من مدينة طبرقـ وأن الزوجة هي من قامت بالجريمة .

ولفتت إلى أنه من ضمن الاعترافات أنهم انتقلوا إلى مدينة شحات لتغيير مسرح الجريمة وإخفاء الأدلة، عليه قام مركز شرطة شحات بإحالة القضية إلى النيابة العامة طبرق للفصل فيها.