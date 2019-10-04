راح ضحيتها الشاب “رشيد البكوش”..طرابلس تشهد جريمة قتل في وضح النهار

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العاصمة الليبية طرابلس يوثق جريمة قتل ارتكبت في حق شاب وأصيب أخيه.

المقطع المتداول كشف أن المجرمين وهم ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على الضحية “رشيد صالح البكوش” برصاصة في الرأس سقط على إثرها على الفور وعندما تقدم شقيقه “موسى” للدفاع عنه تم إطلاق النار عليه أيضًا وسقط فوق أخيه مصاب.

اللافت في المطقع المرئي أن المجرمين الثلاثة تعاملوا بكل أريحية دون اعتبار لأي أحد مواطنين أو أجهزة أمنية وكان أحدهم يتحدث للشاب المصاب، فيما بدأوا ثلاثتهم في توجيه الكلام للمواطنين والمارة القريبين من مكان الجريمة.

والغريب أيضًا هو أن القتلة ركبوا سياراتهم وتحركوا بها بشكل عادي جدًا في أحد الشوارع المزدحمة في منطقة السراج وجميعهم مسلحين في جريمة تظهر الغياب التام لدور الأجهة الأمنية في المدينة.