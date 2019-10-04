بينهم أحد عناصر غرفة “ثوار ليبيا”..بعض قتلى قوات الوفاق خلال المعارك ضد القوات المسلحة

بينهم أحد عناصر غرفة “ثوار ليبيا”..بعض قتلى قوات الوفاق خلال المعارك ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر مليشيا “كتيبة الفريد” المدعو عبدالسلام الجروشي الشهير “عبسي” توفي في إحدى مصحات تونس متأثرا بجراحه عقب إصابته في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المصدر أن الجروشي من مواليد 1992 ومن مدينة مصراتة وأصيب خلال المواجها في شهر سبتمبر الماضي في محور السبيعة طرابلس.

وأوضح أن أحد عناصر مليشيا مكتب الأمن العام – أبوسليم المنتصر دابو الشهير “العبد” قتل كذلك خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وأفاد المصدر أن دابو من مواليد 1988 ومن سكان مدينة طرابلس وقتل في محور الخلاطات مساء الخميس.

وأشار المصدر إلى مقتل أحد المسؤولين عن عمليات الخطف والابتزاز المدعو أحمد الورشفاني الشهير بـ “الزبادي” التابع لمليشيا سرية 11 بمكتب الأمن العام أبوسليم.

وذكر المصدر أن الورشفاني من مواليد 1990 ومن سكان منطقة الهضبة الحداد بمدينة طرابلس قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات طرابلس مساء الخميس.

ولفت المصدر إلى مقتل المدعو علي عمر أبوبطانه الشهير “عليوة” متأثرا بجراحه في إحدى المصحات الطبية بدولة تونس صباح اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن أبوبطانة من مواليد 1992 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “كتيبة الشلبة ” أصيب خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس في 26 سبتمبر.

وأفاد المصدر أن القائد الميداني في مليشيت مكتب الأمن العام أبوسليم محمد عمر قشوط التكبالي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات – طرابلس مساء الجمعة.

وأوضح المصدر أن التكبالي من مواليد 1986 الأصل من مدينة ( ككلة ) وهو من سكان منطقة عين زارة بمدينة طرابلس.

وأشار إلى أن أحد عناصر غرفة “ثوار ليبيا” أنس نوري الفلاح قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات طرابلس مساء الجمعة.

وأفاد المصدر أن الفلاح من مواليد 1989 ومن سكان مدينة الزاوية والتابع لمليشيا “قوة التدخل السريع” كان من ضمن عناصر غرفة “ثوار ليبيا” بإمرة الإرهابي “أبوعبيدة الزاوي” أثناء عملية “فجر ليبيا” التي أصيب فيها خلال العام 2014 .\