الرقابة الإدارية تُلزم خارجية الوفاق إعادة الموظفين المنتهية مدة عملهم بالخارج

أخبار ليبيا24

ألزمت هيئة الرقابة الإدارية وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بناءً على قانون إنشاءها رقم 20 لسنة 2013 بإعادة الموظفين المنتهية مدة عملهم في الخارج.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال متابعة عمل السفارات الليبية بالخارج تبين بأنّ عدداً من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً و لم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هذا الأمر يخالف نصّ المادة رقم (14) من القانون رقم (2) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي و القنصلي .

وشددت الهيئة على وزير الخارجية المفوض بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الموظفين المعنيين و عددهم ( 117 ) إلى سابق عملهم بالداخل.

ونبهت هيئة الرقابة الإدارية أنه في حالة عدم الاستجابة ستتخذ ضد هؤلاء الموظفين الإجراءات القانونية من قبلها.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق استخرجت عدد كبير من جوازات السفر الدبلوماسية وفاق عددها المتوقع مما أفقد مكانة جواز السفر الدبلوماسي في جميع مطارات العالم .