يسبب تعقد الوضع .. وزير الخارجية الأمريكي:  يجب إيقاف تهريب السلاح لطرفي النزاع في ليبيا

من مصلحة الشعب الليبي ودول الجوار توقف القتال في ليبيا  

8

أخبار ليبيا 24 – خاص  

كشف  وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الوضع في ليبيا زاد تعقيدًا ، مشددًا على ضرورة توقف الدول التي توفر الأسلحة والذخائر لأي طرف في المشهد الليبي للحد من تدفق أدوات العنف في البلاد.

ورأى بومبيو، في معرض حواره لصحيفة لاستامبا الإيطالية، أن توقف القتال في ليبيا، لم يعد في مصلحة الشعب الليبي فقط، بل أيضا في مصلحة جميع الدول المجاورة .

وأردف: “العالم أصبح يدرك، أنه لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي”، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للوصول إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن.

وكان وزيرا الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، جددا تأكيداتهما أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا حتى بالنسبة للدول التي تدعم أي من طرفي النزاع المسلح الراهن .

المزيد من الأخبار

ليبيا تفرج على مركبي صيد تونسيين بعد احتجازهم لأيام

محملة المجلس الرئاسي المسؤولية.. المؤسسة الوطنية تحذر من انخفاض حاد بالإنتاج

وزير تعليم الوفاق: يعترف بتجنيد الطلاب في صفوف قوات الوفاق

العقوري يطالب مؤسسة النفط بوضع طبرق ضمن مناطق المساعدات العاجلة

المزيد

ليبيا تفرج على مركبي صيد تونسيين بعد احتجازهم لأيام

محملة المجلس الرئاسي المسؤولية.. المؤسسة الوطنية تحذر من…

وزير تعليم الوفاق: يعترف بتجنيد الطلاب في صفوف قوات الوفاق