يسبب تعقد الوضع .. وزير الخارجية الأمريكي: يجب إيقاف تهريب السلاح لطرفي النزاع في ليبيا من مصلحة الشعب الليبي ودول الجوار توقف القتال في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الوضع في ليبيا زاد تعقيدًا ، مشددًا على ضرورة توقف الدول التي توفر الأسلحة والذخائر لأي طرف في المشهد الليبي للحد من تدفق أدوات العنف في البلاد.

ورأى بومبيو، في معرض حواره لصحيفة لاستامبا الإيطالية، أن توقف القتال في ليبيا، لم يعد في مصلحة الشعب الليبي فقط، بل أيضا في مصلحة جميع الدول المجاورة .

وأردف: “العالم أصبح يدرك، أنه لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي”، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للوصول إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن.

وكان وزيرا الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، جددا تأكيداتهما أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا حتى بالنسبة للدول التي تدعم أي من طرفي النزاع المسلح الراهن .