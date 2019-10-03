وزير تعليم الوفاق: يعترف بتجنيد الطلاب في صفوف قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعترف وزير التعليم بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، بمشاركة طلاب جامعيين في القتال ضمن صفوف قوات الوفاق، مؤكدا أنه أعطى تعليماته بأن يعاملوا معاملة “خاصة”، تقديرا لدورهم في الحرب والدفاع عن بلادهم .

وأضاف عبد الجليل، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، أمس الأربعاء، أنه “احتراما وتقديرا لكل شاب غيور على بلاده قرر المشاركة في الدفاع عن مدينته، نتأقلم مع ظروفهم، فأعطيت تعليمات بحيث إن أي طالب يتأخر عن الامتحان أو لم يتمكن من استكمال المقررات المخصصة له لا يعاقب على ذلك ولا يتأثر بنسبة الغياب”.

#مباشر | #تغطية_خاصة لآخر تطورات #العدوان_على_طرابلسالتردد | 10815 أفقي | نايل ساتالمباشر | libyaalahrar.tv/live Posted by ‎Libya Alahrar TV – قناة ليبيا الأحرار‎ on Wednesday, October 2, 2019

ولفت إلى أنه شدد على مرؤوسيه بضرورة أن يتعاملوا مع هذه الفئة “بكل أريحية”، إذا تأخر أي من هؤلاء الطلاب عن دراسته يجب أن توضع برامج لتعويض برامج للمناهج التي فقدها، ويعاد له الامتحان، مشيرا إلى أنه يسعى لتلبية كل احتياجاتهم.

يشار إلى أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلان في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أصدر تعليمات جديدة تتضمن معاملة طلاب الثانوية العامة بالمنطقة الشرقية مثل الطلاب الأجانب الوافدين.

وتتضمن تعليمات الوزير، بحسب تسجيل مرئي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأول الثلاثاء، إخضاع طلاب المنطقة الشرقية “الخارجين عن نظامنا”، بحسب تعبير الوزير، مثل الوافدين الأجانب، لاختبار تحديد مستوى ضاربا المثل بمجموع كلية طب طرابلس الذي وصل حده الأدنى إلى 92,5%، فإذا جاء وافدًا أجنبيا أو من مدينة “بنغازي”، يقبلوه إذا كان مجموعة أعلى من ذلك، مع ضرورة خضوعه لاختبار قدرات قبل قبوله، وإذا كان أقل يتم رفضه.