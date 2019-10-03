نافيًا علاقة قوات الجيش بالعملية .. المحجوب : “التريكي” اختفى من الزاوية ولا نعرف مكانه

نافيًا علاقة قوات الجيش بالعملية .. المحجوب : “التريكي” اختفى من الزاوية ولا نعرف مكانه مرجحًا أن يكون تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد “خالد المحجوب”، وجود أي معلومات لديهم عن اختفاء المدعو “مصطفى التريكي”، عضو مجلس الدولة الاستشاري.

المحجوب أن “التريكي” اختفى من مدينة الزاوية، ولا نعرف مكان احتجازه حتى الآن، مرجحًا أن يكون تم إلقاء القبض عليه من قبل مجموعات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أو المليشيات المساندة لها .

وأضاف أن مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية أغلقت الطريق الساحلي بمنطقة الإشارة الضوئية المطرد بسواتر ترابية؛ بسبب إلقاء القبض على الأخير .

وكان مجلس الدولة الاستشاري، قد طالب جميع الجهات الأمنية، ببذل جهودها لتحديد مكان “التريكي”، بعدما اخطفته مجموعة مسلحة ملثمة، أول أمس من أمام منزله بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية واقتياده إلى مكان مجهول.

وحمل المجلس، خاطفيه المسؤولية كاملة على آمنه وسلامته، معتبرا هذا الحادث شأنه شأن الأحداث السابقة التي تم فيها اختطاف أعضاء من المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب والاستشاري، انتهاكا خطيرا يهدد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة التي يكفل فيها القانون الحريات العامة والخاصة.

يذكر أن “التريكي” كان عضوا بالمؤتمر الوطني السابق ومقربا من رئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية الملقب بـ”أبوعبيدة الزاوي”، وهو أحد المشتبه بهم في عملية اختطاف رئيس الوزراء السابق “علي زيدان”.

وأنه أحد قادة عملية فجر ليبيا التي أُطلقت رفضاً لنتائج انتخابات مجلس النواب سنة 2014م بعد خسارة تيار الإسلام السياسي فيها.