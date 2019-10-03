مواطن يسلم مصلحة الآثار بشحات قطعًا أثرية

مواطن يسلم مصلحة الآثار بشحات قطعًا أثرية القطع تمثلت في أثاث جنائزي وتمثال نصفي

أخبار ليبيا24

سلّم مواطن ليبي مجموعة من القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار الليبية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

وتمثلت القطع الأثرية التي سلمها المواطن، مرعي سعيد سالم الوافي، من منطقة الجرمة جنوب وادي بونجلة (غرب مدينة القبة بنحو 20 كلم) في أثاث جنائزي وتمثال نصفي جنائزي منزوع الرأس لمرأة وجدها بالقرب من عين المرسين.

وفور قيام المواطن بالإبلاغ عن المجموعة الأثرية انتقلت اللجنة المكلفة باستلامها إلى الموقع المذكور عن طريق مدير مكتب آثار الأبرق

عطية بوشوال، وذلك بعد أن تمت معاينتها من قبل الباحث فضل عبدالعزيز.

وجرت عملية التسليم في حضور مراقب آثار شحات ومدير الإدارة العامة للمتاحف ومكتب الإعلام والتواصل بالمصلحة وقسم الترميم بمراقبة آثار شحات، ومن ثم نقلت القطع الأثرية إلى مخازن مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة.

ووجهت مصلحة الآثار الشكر للمواطن ولأسرته وكل سكان المنطقة على موقفهم الوطني لحماية المواقع الأثرية التي بجوارهم.