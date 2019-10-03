في ثاني ظهور له خلال هذا الأسبوع .. السويحلي في محور عين زارة مع قوات البركان

في ثاني ظهور له خلال هذا الأسبوع .. السويحلي في محور عين زارة مع قوات البركان لا تفاوض ولا حوار مع خليفة حفتر، وأنه لابد من دحره

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، أنه التقى بـ”أسود” عملية بركان الغضب، في محاور عين زاره بضواحي طرابلس .

السويحلي أضاف في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء أن معنويات عناصر ما اسماهم “بركان الغضب”، تعانق السماء، موضحًا أنه جدد العهد لهم، بأنه لا تفاوض ولا حوار مع خليفة حفتر، وأنه لابد من دحره.

وظهر السويحلي خلال مقطع الفيديو وهو داخل أحد العربات المصفحة وهو يتحول في محور عين زارة، بالقرب من مصنع العلفة، ومعه أحد مقاتلي عناصر البركان التابعة لوزارة دفاع الوفاق .

وتابع السويحلي، أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مُلزمة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المقاتلين، مؤكدًا أنه لن يقبل بعد اليوم بأي تباطؤ أو تقاعس في ذلك الأمر.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا الجمعة الماضية مقطع فيديو للرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي خلال مشاركته في المظاهرات بميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس .

السويحلي قال في الفيديو “إن الموت أشرف له من دخول المجرم حفتر وقواته لطرابلس، وتدنيس ترابها، حسب وصفه .

وأكد السويحلي رفضه التام مُشاركة خليفة حفتر في أي عملية سياسية، أو حوار أو تسلمه السلطة التي قاتل من أجلها أبناءنا، حسب تعبيره .

الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، قال أيضًا في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جدد العهد لما وصفهم بـالأبطال المُدافعين عن طرابلس، وإصرارهم على دحر قوات حفتر، واجتثاث مشروعه، مؤكدًا رفضه القاطع مشاركة خليفة حفتر في أي عملية سياسية قادمة، وأن من جاء بالحرب لن يوُاجه إلا بها.

وكان السويحلي دعا المتضررين من العمليات العسكرية على طرابلس، إلى الخروج، أمس الجمعة، بساحة الشهداء، لرفض العدوان على العاصمة.

السويحلي دعا أهالي طرابلس للخروج أيضًا، لدعم ما وصفهم بـالأبطال، الذين يضحون بأرواحهم وأطرافهم في كل الجبهات دفاعًا عن أعراضهم وأموالهم وحريتهم، – حسب قوله.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة .