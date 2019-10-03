صنع الله: المجلس الرئاسي خفض ميزانية المؤسسة إلى 250 مليون دينار قال إن التخفيض تم من دون علم المؤسسة

أخبار ليبيا24

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن حكومة الوفاق خفضت بدون علم المؤسسة الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها إلى 250 مليون دينار في شهر يوليو الماضي.

وأوضح صنع الله، أن المجلس الرئاسي قام وبشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره (التشغيلي 150 مليون والرأسمالي 100مليون).

وكشف صنع الله أن المجلس الرئاسي لم يسيل المبالغ المطلوبة في حينها، حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر مايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس إلا بعد منتصف شهر سبتمبر.

وأشار صنع الله، إلى أن ذلك أدي إلى تراكم الديون على القطاع وعزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة الى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية).

وحذّر صنع الله من أن عدم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها ومن دون أي تأخير، سيؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي بمئات الآلاف من البراميل يوميًا عن المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على الدخل القومي.