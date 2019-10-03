زوبية: سلامة مشغول فقط بتنفيذ أجندات محمد بن زايد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، جمال زوبية، إن “غسان مشغول فقط بتنفيذ أجندات محمد بن زايد.

زوبيه أشار إلى أن سلامة أصبح يأتمر بأوامر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واستنكر زوبية، عدم إدانة اختطاف عضو مجلس الدولة الاستشاري، مصطفى تريكي، واصفا سلامة بـ”النائم”.

واتهم زوبية، بحسب تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قوات حفتر باختطاف التريكي، في صرمان.

يشار إلى أن المجلس الدولة الاستشاري، أعلن إطلاق سراح التريكي، وعودته سالما إلى أهله، إثر جهود مشتركة كللت بالنجاح، بعدما تم اختطافه أمس الأول الثلاثاء.

وبارك المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان له اليوم الخميس، عودة التريكي، متمنيا الإفراج عن كل المختطفين.

ولم يوضح البيان الجهة التي خطفت التريكي ولا مكان احتجازه ولا ظروف الاختفاء، واكتفي في بيانه بإعلان رجوعه للمنزل فقط، وكان قد اتهم قوات حفتر بخطف الأخير، ولم يعلن الجهة التي اختطفته حتى بعد إطلاق سراحه .