حفتر يستقبل عقيلة بمقر القيادة العامة للجيش رئيس مجلس النواب يطلع على سير المعارك في طرابلس

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس زيارة إلى مقر القيادة العامة للجيش الوطني التقى خلالها بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وعدد من قيادات وضباط الجيش.

وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة للجيش، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المُستمر بين القيادة العامة للجيش ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد.

وذكر المكتب أن رئيس مجلس النواب اطّلع خلال اللقاء على سير المعارك ومُجريات استعادة السيطرة على طرابلس، كما جرت مناقشة عدة مواضيع ذات صلة على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون.