بعد سرقته.. مصلحة الآثار تعلن اعتزام أمريكا إعادة رأس تمثال رخامي أثري

بعد سرقته.. مصلحة الآثار تعلن اعتزام أمريكا إعادة رأس تمثال رخامي أثري واشنطن ستقوم بتسليم الرأس للسفارة لإرجاعه إلى موطنه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الآثار، عن اعتزام وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تسليم السفارة الليبية رأس تمثال رخامي أثري وصل إلى أمريكا بطريقة غير قانونية بعد أن سرق من مدينة شحات.

المصلحة أشارت إلى أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مطلع عام 2018م بشأن فرض قيود استيراد على القطع الاثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية الليبية.

وأوضحت مصلحة الآثار، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أنها نجحت في تعليق بيع هذه القطعة الأثرية التي كانت معروضة للبيع في إحدى المزادات في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الخارجية، لافتة إلى أن الجهات الأمريكية المختصة اتخذت هذا القرار بعد أن استوفت إجراءاتها وتحققت من صدقية مستندات الإثبات التي تقدمت بها مصلحة الآثار والتي تثبت ملكية هذا العمل الفني الأثري للدولة الليبية.

وأشار البيان، إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ستقوم اليوم الخميس، بتسليم رأس التمثال للسفارة الليبية بواشنطن كخطوة أولى لإرجاعه إلى موطنه وبيئته التاريخية في ليبيا.