بعد إصدار قرار  مبدأ المعاملة بالمثل .. الحكومة المؤقتة تعفي أبناء مطروح من رسوم الدخول لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الإدارة العامة للمنافذ بمديرية أمن منفذ إمساعد البري بوزارة الداخلية بالمؤقتة، السماح لدخول مواطنيها دون دفع رسوم .

الإدارة العامة للمنافذ أصدرت أمس الأربعاء قرارا بإعفاء أبناء محافظة مطروح المصرية الداخلين إلى الأراضي الليبية دون سيارات “راجلين” عبر منفذ إمساعد البري من دفع الرسوم المقررة عليه.

وكانت السلطات المصرية، رفضت السماح لأكثر من 150 ليبيا من الدخول إلى أراضيها في اليوم الواحد، بعدما كان العدد يتجاوز أكثر من 205 شخص.

واشترط الجانب المصري، على المسافرين الليبيين، ضرورة تسجيل سائقي الشاحنات وكذلك جميع الفئات العمرية من كبار السن والنساء والأطفال.

كما ألغت السلطات المصرية، بحسب مسافرين ليبيين، كشف مديرية أمن منفذ أمساعد، لتقتصر الموافقة على كشف البلديات الآتية (أمساعد، وبئر الأشهب، وطبرق).

يذكر أن مديرية أمن منفذ إمساعد البري، أعلنت فرض رسوم على الشاحنات المصرية والمواطنين الراغبين في الدخول والخروج من وإلى ليبيا عبر المنفذ، موضحة أن ذلك يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.