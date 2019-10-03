اعتصام المعلمين.. الجيش يدخل على الخط ويدعو إلى فضه المسماري أكد أن حقوق المعلمين محفوظة واعتبر أن الاعتصام سيؤثر سلبًا على المجتمع

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في تطور لافت لقضية اعتصام النقابة العامة للمعلمين وبعد إعلان وزارة التعليم بالمؤقتة عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وتأكيد نقابة المعلمين على استمرار الاعتصام، أعرب الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني عن تقدير واحترام الجيش الوطني للمعلمين، ودعمه لمطالبهم، إلا أنه أشار إلى أن الظروف الآن غير مواتية لتحقيقها.

وخص المسماري اليوم الأربعاء مؤتمره الصحفي بالحديث حول إضراب نقابة المعلمين، حيث قال: “نحي كل معلم ومعلمة؛ فالمعلم محل تقدير واحترام في أي مكان ومن لا يحيي المعلم؛ فهو يسعى إلى الجهل والفشل. المعلم يستحق أعلى مرتب، والحياة برفاهية وسعادة تامة، والمجتمع يستحق أن يتعلم أبنائه من مدرسين أكفاء ومؤهلين”.

وأضاف، “نحن نؤيد مطالب المعلمين وكافة الشعب الليبي في تحسين الرواتب ورفع المستوى المعيشي، ولكن القائد العام المشير خليفة حفتر، يرى أن هذا الحق محفوظ لكل المعلمين، ولكن نحن الآن في حالة انقسام وتشظي داخل مؤسسات الدولة، ولا توجد وحدة وطنية لإقرار الميزانية العامة للدولة يستطيع أن يصرف منها مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع: “نحن في حالة حرب وفي حالة معركة قائمة وفي حالة إعلان النفير في الدولة؛ فنحن في مرحلة استثنائية تحتاج إلى توجيه كافة جهود الدولة ضد الإرهاب والميليشيات وضد من سرقة أموال الليبيين والهرب بها إلى الخارج”.

وأشار المسماري، إلى أن المعلمين في بنغازي درسوا الطلبة في ظروف قاسية خلال حرب بنغازي على الإرهاب، وأن هناك مدرسين قوة مساندة مع الجيش.

كما أشار إلى أن الجيش الوطني مع حقوق المعلمين، إلا أن الوقت غير ملائم، على حد قوله.

واعتبر المسماري، أن الدعوة إلى اعتصام ستؤثر سلبا على المجتمع وعلى المقاتلين في الجبهات، كما أنها ستؤثر على قطاع مهم مثل قطاع التعليم.

وأكد المسماري، أن المعلمين من حقهم زيادة الرواتب وتسهيل كافة الأمور، ولكن يجب أن يقدروا الظرف القائم حاليا.

وأكد المسماري، أن زيادة المعلمين محفوظة من تاريخ إصدار قانون زيادة المرتبات الذي أقره مجلس النواب.

وأعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بشكل أن بدء العام الدراسي الجديد سيكون يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.