إثر غارات الأفريكوم.. الجيش وقوى مساندة يقضي على 26 عنصرًا من داعش في الصحراء

إثر غارات الأفريكوم.. الجيش وقوى مساندة يقضي على 26 عنصرًا من داعش في الصحراء ليبيا تضيق على داعش رغم اتساعها

أخبار ليبيا24

طاردت وحدات من الجيش الوطني فلول داعش في جنوب ليبيا إثر تعرضها لضربات جوية لقوات القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) خلال شهر سبتمبر الماضي، وتمكنت من قتل العديد منهم وسط الصحراء.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء يوم الأربعاء، أن (أفريكوم) قامت بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل لتنظيم “داعش” المحظورة في عدة دول من بينها ليبيا، أسفرت عن مقتل 43 عنصرًا منها جنوب البلاد.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي أن الغارات نفذت في ضواحي مرزق وقرب قلعة مرزق وفي محيط مطار سبها وهوائي 80 في الصحراء القاحلة وقتل خلالها 43 إرهابيا في أربعة ضربات لقوات الأفريكوم على مواقع التنظيم.

وأضاف المسماري، أن “وحدات الجيش الوطني الليبي وقوى مساندة له من السلاح الجو الليبي قتلت إثر غارات (أفريكوم) 26 مرتزقًا وإرهابيًا حاولوا الهروب في ضواحي مرزق جنوب غرب البلاد”.

وأكد المسماري أن “الجيش الوطني الليبي لن يوقف عملياته العسكرية التي تستهدف التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية في كل ربوع ليبيا”.

ونفذت (أفريكوم) أربعة غارات جوية من نوعها في جنوب غرب ليبيا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سبق أن أعلنت أفريكوم عن تنفيذ غارتين في محيط مرزق جنوب غرب البلاد وأخرتين في جنوب غرب ليبيا دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

وإثر تنفيذ (أفريكوم) لغارتها الرابعة والأخيرة يوم الخميس 29 سبتمبر2019 أعلنت مصادر مطلعة يوم الجمعة 30 سبتمبر2019 أن كتيبة خالد بن الوليد وقوات مساندة من أهالي الجنوب وكتيبــة شهداء أم الأرانب طاردت فلول داعش وتمكنت من قـتل 12 إرهـابيًا، إضافة إلى تـدمير ثـلاث سيارات دفع رباعي كانت بحوزتهم، وذلك في منطقة في الهوائية عند الكيلو 80 بين منطقتي القطرون وزويلة.

وأظهرت صور رصدتها أخبار ليبيا24 على الانترنت أشلاء لعدد من قتلى تنظيم داعش الذين قتلوا على يد قوات الجيش والقوى المساندة لها.

وما بين منطقة أم الأرانب ومنطقة القطرون في الجنوب الليبي تمكنت القوى المساندة للجيش من قتل 7 أفراد من داعش، وذلك بعد مطاردتهم إثر الغارة الأخيرة لـ (أفريكوم).

ومشاركة الأهالي والقوى المساندة للجيش في مطاردة فلول داعش وقتلتهم دليل على أن التنظيمات الإرهابية القادمة من خارج البلاد لا تحظى بدعم السكان المحليين في ليبيا بل وتفقده تمامًا، وذلك لأن وجودها يعد خطرًا على حياتهم ويهدد مصيرهم ومصير ثرواتهم ومصير مستقبلهم.