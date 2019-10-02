مصادر توضح لـ”24″ ما حدث بمنطقة الداوون في ترهونة الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة من ذوي الجنسية الإفريقية بقوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت قوات اللواء التاسع التابعة لقوات الجيش الوطني من فرض سيطرتها على منطقة الداوون بضواحي مدنية ترهونة بعد محاولة بعض القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا دخول المنطقة وفرض سيطرتها عليها .

وأكد شاهد عيان – لأخبار ليبيا 24 – أن محموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بقيادة المدعو “فرج الكشر” سيطرت لساعات معدودة صباح اليوم الأربعاء على بعض الموافق الخدمية صباح اليوم بمنطقة الداوون .

الشاهد أكد سقوط قتلي والقبض على بعض عناصر من قوات الوفاق، خلال الاشتباكات مع قوات اللواء التاسع، إضافة إلى غنم ذخائر وأسلحة من المجموعة التي حاول الاستفادة من زعزعة الأمن في هذه المنطقة.

الشاهد أكد فرار باقي المجموعات المسلحة خارج حدود مدينة ترهونة، لافتًا إلى استتباب الأمن في المنطقة وعودة الحياة إلى طبيعتها .

وأفادت مصادر محلية أخرى بمقتل خمسة من ذوي الجنسية الإفريقية في صفوف قوات الوفاق، ومحاصرة البقية بعد محاولة فرارهم عبر الجبال.

وفي ذات الشأن، تحدثت مصادر إعلامية عن استنفار أمني في ترهونة إثر تعرض مصرف الجمهورية فرع الداوون لهجوم من مُسلّحين يُشتبه بأنهم إرهابيين.

وقالت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة تسللت للمدينة وقامت بالهجوم على مصرف الداون ترهونة تتكون من 6 أشخاص من جنسيات أفريقية يحملون قواذف وأسلحة ومتفجرات، وأن إحدى العبوات انفجرت مخلفة أصابات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة تسللت للمدينة بهدف زعزعة الأمن ومحاولة السيطرة عليها وأنها تتبع للمدعو “فرج الكشر” أحد القيادات بقوات الوفاق، والذي أعلن عن مقتله خلال الاشتباكات التي جرت في وقت لاحق مع قوات من اللواء التاسع التي سيطرت على الوضع بالمنطقة.