محملة المسؤولية لحكماء مصراتة .. تنسيقية سرت هناك من يحرض بالقتل ضد أبناء المدينة

محملة المسؤولية لحكماء مصراتة .. تنسيقية سرت هناك من يحرض بالقتل ضد أبناء المدينة مؤكدة أن هذه الفتن تضرب النسيج الاجتماعي وتدخلنا في معترك الثأر والانتقام

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت تنسيقية سرت الكبرى حكماء وأعيان قبائل مدينة مصراتة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية حيال التحريض على قتل المدنيين العُزل بالمدينة بسبب انتمائهم القبلي.

وقالت التنسيقية في بيان لها، بأنها تتابع عن كثب صفحات الإعلاميين والمسؤولين بمصراتة ونشرهم قوائم بالأسماء بغية التحريض على قتل المدنيين بمدينة سرت.

وأوضح البيان أن الصفحات والنشطاء نشروا أسماء شباب مدنيين عُزل لإدراجهم من قبل أفراد قوات الجيش الوطني ضمن قوائم التصفية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأمور تضرب النسيج الاجتماعي وتدخلنا في معترك الثأر والانتقام ليس بمدينة سرت فقط وإنما بكافة ربوع ليبيا نظرا لامتداد هذه القبائل بكافة أنحاء البلاد.

وكانت صفحات تابعة لإعلاميين ومسؤولين من مدينة مصراتة نشرت أسماء عدد من المدنيين العُزل بتهمة أنهم يرسلون الإحداثيات لسلاح الجو التابع لقوات الجيش الوطني .