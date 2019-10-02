لمساندة مصلحة الجوازات .. جهاز مكافحة الظواهر السلبية يؤمن تصوير الحالات الطارئة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرح اقعيم اجتماع مع معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي .

واتفق الطرفين على تكليف دوريات وعناصر تابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية لتأمين مقر فرع جوازات الصحة بمركز بنغازي لتصوير الحالات الطارئة، وفرض الأمن .

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين الجهاز والمصلحة لتسهيل عمل مصلحة الجوازات وتذليل الصعاب أمام المواطن وحلحلة المختنقات بمصلحة الجوازات بالمدينة.

يشار إلى أنه تم تصوير عدد كبير من المواطنين من الحالات الطارئة بطريقة سلسلة ومنظمة، وسيستمر الجهاز في تأمين مواقع التصوير لأقسام وفروع الجوازات التي حددت للتصوير لاحقا حسب ما يتفق عليه بين جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ومصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية .